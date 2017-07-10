9 سبتمبر.. موعد انطلاق الدوري المصري

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وستختتم مباريات الموسم الحالي بلقاء قمة بين الأهلي، الذي حسم اللقب في مايو الماضي، وغريمه التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل.

وبعد مباراة القمة ستنطلق البطولة العربية للأندية في مصر بمشاركة القطبين بداية من 22 يوليو الجاري وحتى السادس من أغسطس.

كما تستمر مباريات كأس مصر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وقال الاتحاد المصري للعبة عبر موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين: "رأى مجلس الإدارة ضرورة توفير راحة مناسبة لكل فريق بعد موسم طويل وشاق".

كما اعتمد الاتحاد المصري اختيار 30 لاعبا بقائمة كل فريق في موسم 2017-2018.