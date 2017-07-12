الزمالك يؤكد: إيناسيو مستمر حتى نهاية عقده

قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إن المدرب البرتغالي أوغوستو إيناسيو سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده الموسم المقبل.



وتعاقد الزمالك مع إيناسيو في أبريل حتى نهاية موسم 2017-2018 وأكد منصور استمراره رغم أن تقارير صحفية أشارت إلى رغبته في الرحيل عقب الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا.



ونقل موقع الزمالك على الانترنت عن منصور قوله: "ليس هناك أزمة شخصية مع المدرب البرتغالي لكن المشكلة كانت مع جهازه المعاون وأبلغته برغبتي في استمراره مع الزمالك. يفوز أو يخسر.. (ايناسيو) مستمر حتى نهاية عقده".



وتعهد المدرب البرتغالي بظهور الزمالك بشكل مختلف الموسم المقبل بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري هذا الموسم مما يعني عدم مشاركته في دوري الأبطال العام القادم.



كما خرج الزمالك من نسخة هذا العام في دوري الأبطال بعدما حقق فوزا واحدا في ست مباريات بدور المجموعات.



وأبلغ ايناسيو موقع الزمالك على الانترنت أمس الثلاثاء: "أنا مستمر مع الزمالك بعد أن لمست رغبة مجلس إدارة النادي في استمراري".



وأضاف: "رغم أنني تلقيت بعض العروض من الإمارات والهند وتركيا لكني رفضت من أجل الزمالك".



ويختتم الزمالك مشواره في الدوري بمواجهة غريمه التقليدي الأهلي البطل والذي يسعى لإنهاء الموسم بلا هزيمة.



وقال المدرب البرتغالي: "أعلم أن مباراة القمة أمام الأهلي في منتهى الصعوبة لكن في الوقت نفسه سنعمل بكل قوة للفوز بها من أجل الجماهير".