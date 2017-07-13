اتحاد الكرة المصري يوقف ميدو 6 مباريات

عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد حسام "ميدو"، مدرب وادي دجلة، بالإيقاف 6 مباريات بسبب إشارات مسيئة تجاه مشجعي الأهلي خلال خسارة فريقه 4-1 في دور الثمانية لكأس مصر أمس الأربعاء.

ونشر الاتحاد المصري في صفحته على فيسبوك قرارات لجنة المسابقات اليوم الخميس، وتضمنت أيضا إيقاف أسامة عرابي مدرب أسوان مباراة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه (560 دولارا) "لتصريحاته في وسائل الإعلام ضد عناصر اللعبة بعد مباراة فريقه أمام وادي دجلة في الأسبوع الأخير للدوري".

وعوقب ميدو أيضا بغرامة قيمتها عشرة آلاف جنيه بعد أن رد بإشارات مسيئة على هتافات مشجعي الأهلي ضده. ووقع الاتحاد المصري غرامة لم يكشف عن قيمتها على الأهلي بسبب هتافات جماهيره.

وفي نوفمبر الماضي، عوقب ميدو بالإيقاف أربع مباريات بسبب اعتراضه على الحكام بين شوطي مباراة في الدوري المصري الممتاز ضد الزمالك، كما تم تغريمه 20 ألف جنيه في مايو لانتقاده الحكام ومسؤولي الاتحاد المصري عقب مباراة ضد المصري البورسعيدي.