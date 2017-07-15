الأهلي القاهري يؤكد: حجازي سينتقل إلى وست بروميتش

وافق الأهلي بطل الدوري المصري، على إعارة مدافعه أحمد حجازي إلى وست بروميتش البيون الإنجليزي لمدة موسم واحد.

وقال حسام البدري مدرب الأهلي لموقع النادي على الإنترنت، إن حجازي سيغيب عن مباراة الزمالك في ختام الدوري يوم الاثنين المقبل لارتباطه بإجراء الكشف الطبي في وست بروميتش.

ولم يعلن الأهلي التفاصيل المالية للتعاقد لكن وسائل إعلام أشارت إلى أن بطل مصر سيحصل على مليون يورو مقابل إعارة اللاعب وأربعة ملايين يورو (1.15 مليون دولار) لو أراد النادي الإنجليزي التعاقد مع المدافع الدولي بشكل دائم.

وانتقل حجازي البالغ عمره 26 عاما من الإسماعيلي إلى فيورنتينا الإيطالي في 2012 لكنه تعرض لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي ولعب في صفوف بيروجيا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي على سبيل الإعارة.

وقرر فيورنتينا فسخ التعاقد مع حجازي بالتراضي في 2015 لينضم إلى الأهلي الذي قاده للفوز بالدوري مرتين.

واحتل وست بروميتش المركز العاشر الموسم الماضي.

وسيصبح حجازي اللاعب المصري الثاني الذي ينضم إلى فريق انجليزي في الموسم الجديد، بعد محمد صلاح الذي انتقل من روما إلى ليفربول.

ويلعب المصريان رمضان صبحي ومحمد النني في ستوك سيتي وأرسنال على الترتيب.