البدري يغيب عن أولى مواجهات البطولة العربية

سيغيب المدرب حسام البدري عن قيادة فريقه الأهلي بطل مصر في مباراته أمام الفيصلي الأردني، في افتتاح البطولة العربية لكرة القدم التي تنطلق في القاهرة يوم السبت المقبل لأسباب شخصية.

وأشار الأهلي على موقعه الرسمي على الإنترنت إلى أن أحمد أيوب مساعد البدري سيقود الفريق في المباراة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى بجانب الفيصلي والوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري.

كما أعلن بطل الدوري المصري غياب العديد من لاعبيه الأساسيين عن البطولة لحصولهم على راحة بعد انتهاء مباراة الزمالك غدا الاثنين في ختام الدوري.

وقال البدري إن المجموعة التي ستغيب عن البطولة سيتم تحديدها بعد انتهاء مباراة الزمالك.

وتقام البطولة، التي تختتم في الخامس من أغسطس، بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها على ثلاث مجموعات.