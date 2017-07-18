الأهلي القاهري يكرر فوزه على الزمالك بثنائية

أنهى الأهلي بطل الدوري المصري لكرة القدم المسابقة بدون خسارة، بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك 2-صفر في ختام المسابقة الاثنين.



وصنع النيجيري جونيور أجايي هدفا وسجل آخر بواقع هدف في كل شوط، حيث صنع الهدف الأول برأسه لزميله وليد سليمان في الدقيقة 41 قبل أن يسجل هدفا رائعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة قبل الأخيرة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 84 نقطة فيما توقف رصيد الزمالك عند 66 نقطة في المركز الثالث.



وكرر الأهلي فوزه على الزمالك بعد فوزه في الدور الأول بالنتيجة ذاتها عبر هدفين لمؤمن زكريا وأجايي.



وحسم الأهلي لقبه 39 للدوري في تاريخه قبل أربع جولات على نهاية المسابقة، بينما حل مصر للمقاصة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط.