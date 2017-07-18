الفرنسي ديارا ينضم إلى صفوف الجزيرة الإماراتي

استكمل الجزيرة، بطل دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع الفرنسي، لاسانا ديارا، الذي فسخ تعاقده مع مرسيليا في فبراير الماضي.

ونشر الجزيرة على حسابه على موقع تويتر صورة يعلن من خلالها إتمام التعاقد مع اللاعب.

وقال لاعب ريال مدريد السابق: "اللعب مع البطل طموحي دائما".

وانضم اللاعب البالغ عمره 32 عاما إلى مرسيليا في صفقة انتقال حر في 2015 بعدما رحل عن لوكوموتيف موسكو الروسي في أغسطس 2014.

وقرر الاتحاد الدولي "الفيفا" إيقاف ديارا لحين الوصول إلى تسوية حول نزاع على عقده مع لوكوموتيف.

وتوج ديارا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع تشيلسي في 2007 وبورتسموث في 2008 ولقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في موسم

2011-2012.

وديارا هو اللاعب الثالث الذي يستكمل الجزيرة إجراءات ضمه هذا الأسبوع بعد أحمد خليل القادم من منافسه الأهلي، والأوزبكي سردار رشيدوف المنتقل من الجيش القطري.

ويستعد الجزيرة للموسم الجديد بمعسكر في هولندا، قبل انطلاق الدوري الإماراتي في سبتمبر المقبل.