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المغربي فيصل فجر ينضم إلى صفوف خيتافي

المصدر: مدريد - د ب أ
فجر لعب 66 مباراة بقميص ديبورتيفو
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أعلن نادي خيتافي الإسباني يوم الخميس عن تعاقده مع لاعب الوسط المغربي الدولي فيصل فجر من صفوف ديبورتيفو لا كورونا بعقد يمتد لعامين.

وبات فيصل فجر (28 عاماً) أحدث صفقات خيتافي هذا الصيف بعد أن شارك في 66 مباراة مع ديبورتيفو على مدار موسمين.

وخاض فيصل فجر 16 مباراة دولية مع المنتخب المغربي وسبق له اللعب في صفوف كان الفرنسي وإلتشي الإسباني.

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