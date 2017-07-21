مدرب نصر حسين داي: الأهلي سيحقق البطولة العربية

أقر نبيل نغيز مدرب نصر حسين داي الجزائري بأن الأهلي المصري هو الفريق الأوفر حظا والمرشح الأول للفوز بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تستضيفها مصر اعتبارا من يوم السبت.



وقال نغيز الذي يلعب فريقه ضمن المجموعة الأولى إلى جوار الأهلي والفيصلي الأردني وسيفتتح مواجهاته بلقاء الوحدة الإماراتي إنه سعيد بالمشاركة والوجود في مصر.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة: الأهلي فريق عريق ويضم عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات وفريقه الثاني لا يقل قوة عن الفريق الأساسي.



وقرر حسام البدري مدرب الأهلي، الذي سيغيب عن مباراة الفيصلي يوم السبت لأسباب خاصة، إراحة بعض لاعبيه الأساسيين والدوليين للحصول على أكبر قدر من الراحة قبل استئناف مباريات كأس مصر ودوري أبطال افريقيا مجددا.



وأنهى الأهلي الدوري المحلي بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك 2-صفر يوم الاثنين الماضي ليحسم المسابقة دون خسارة مباراة واحدة.



وحول فرص الفريق الجزائري في التأهل لقبل النهائي قال نغيز: حظوظنا في التأهل متساوية مع الفيصلي والوحدة وسنعمل على التأهل رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالفريق قبل الوصول إلى مصر حيث لم نتدرب إلا منذ عشرة أيام فقط ولم نجر تعاقدات جديدة.



وأردف: سنعتمد على الروح القتالية وحماس اللاعبين الذين يرغبون في تشريف الكرة الجزائرية في التجمع العربي الكبير على أرض مصر.



وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثلاث إضافة لأفضل فريق في المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي مباشرة.



وتقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في الاسكندرية على ملعبي برج العرب والاسكندرية.