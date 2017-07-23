الأهلي يعاقب عماد متعب بغرامة مالية كبيرة

عاقب الأهلي بطل مصر مهاجمه عماد متعب بغرامة مالية كبيرة بداعي رفضه تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال مباراة انتهت بخسارة الفريق على أرضه أمام الفيصلي الأردني بهدف دون رد في افتتاح مشوارهما في البطولة العربية للاندية لكرة القدم يوم السبت.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي لموقع النادي الرسمي: تم توقيع عقوبة مالية كبيرة على عماد متعب مهاجم الفريق الأول نظرا لما بدر منه خلال مباراة الفيصلي الأردني بالجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.



وأضاف: متعب ارتكب خطأين خلال مباراة الفيصلي الأول عدم تنفيذه تعليمات الجهاز الفني بإجراء تدريبات الإحماء مع اللاعبين البدلاء خلال المباراة والثاني خروجه لوسائل الإعلام والتصريح لها عقب المباراة في ظل قرار الحظر الإعلامي على جميع لاعبي الفريق.



وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن العقوبة تأتي سعيا لفرض حالة من الالتزام والانضباط والهدوء، وزاد: نظرا لأهمية المرحلة التي يمر بها الأهلي ومنافسته على لقب البطولة العربية وكأس مصر وبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وخاض الأهلي اللقاء بدون مجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين بسبب حصولهم على راحة عقب مشوار طويل نحو الفوز بلقب الدوري المصري دون أي خسارة كما غاب المدرب حسام البدري بسبب قضاء أجازة خارج مصر.