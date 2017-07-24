الترجي يخطف الفوز من نفط الوسط في الدقائق الأخيرة

استهل الترجي التونسي مشواره في البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الإثنين بفوز صعب 1-صفر على نفط الوسط العراقي بفضل هدف لمهاجمه طه ياسين الخنيسي قبل النهاية بسبع دقائق.



وتلقى الخنيسي تمريرة بينية من أنيس البدري داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في شباك جلال حاجم حارس مرمى نفط الوسط.



وقبل هدف الدولي التونسي بثلاث دقائق ألغى الحكم هدفا لمؤيد العجان لاعب نفط الوسط بداعي التسلل عندما تلقى تمريرة عرضية ووضعها مباشرة داخل شباك معز بن شريفية.



ووضع الترجي أول ثلاث نقاط في رصيده ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المريخ السوداني والهلال السعودي.



وكاد البدري أن يفتتح التسجيل مبكرا للترجي، الأنشط والأكثر خطورة على المرمى، بعد عشر دقائق من البداية عندما سدد من داخل منطقة الجزاء إلى جوار القائم.



وأطلق الخنيسي بعدها بأربع دقائق تسديدة قوية ارتطمت بقدم حاجم لتضيع الفرصة كما أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 34 عندما سدد بعيدا عن المرمى.



وسنحت أخطر فرص النفط العراقي في الدقيقة 70 عندما حاول المدافع خليل شمام ابعاد تمريرة عرضية للعجان لكنه الكرة ارتطمت بفخذه وذهبت إلى القائم الأيمن لمرمى بن شريفية الذي أنقذ الترجي من فرصة هدف.



وأبعد أحد مدافعي نفط الوسط الكرة من على خط المرمى اثر تسديدة من شمام بعد اصطدام الخنيسي بحاجم وسقوطهما أرضا.