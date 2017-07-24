دياكيتي الفتح يخطف لفريقه نقطة ثمينة من الزمالك

أحرز محمد الأمين دياكيتي هدفا في اللحظات الأخيرة ليتعادل الفتح الرباطي المغربي 2-2 مع الزمالك المصري في بداية مشوار الفريقين بالبطولة العربية للأندية في مصر يوم الأحد.



وبدا أن الزمالك قد نجح في تحويل تأخره بهدف إلى فوز ثمين بعدما سجل محمود عبد الرازق (شيكابالا) هدفا بتسديدة هائلة من مدى قريب ليمنح الفريق المصري التقدم 2-1 بعد مرور 66 دقيقة.



لكن دياكيتي تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأحرز هدفه الشخصي الثاني في اللقاء ليتعادل للفتح الرباطي في الدقيقة 89.



وتقدم دياكيتي بهدف للفتح الرباطي بعد ثماني دقائق وتعادل باسم مرسي للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 43.



وبات رصيد كل فريق نقطة واحدة وهو نفس موقف النصر السعودي والعهد اللبناني بعد تعادلهما 1-1 في المجموعة الثانية اليوم أيضا.



وسيلعب الزمالك مع العهد ويلتقي الفتح مع النصر يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.



وانطلقت البطولة العربية أمس السبت وخسر الأهلي المصري 1-صفر أمام الفيصلي الأردني في مفاجأة كبيرة وفاز نصر حسين داي الجزائري 2-صفر على الوحدة الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الأولى.



ويلعب يوم الاثنين نفط الوسط العراقي مع الترجي التونسي بينما يلتقي المريخ السوداني مع الهلال السعودي في المجموعة الثالثة.



ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط بشكل مباشر إلى قبل نهائي البطولة إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثالث في المجموعات الثلاث.