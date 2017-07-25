إيناسيو: مرتضى منصور سيغير "بيبسي" إلى "كوكاكولا"

وجه أوغوستو إيناسيو مدرب الزمالك انتقادات حادة لمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى من هم حول منصور يخافون ومنه، ولو قال لهم عن زجاجة "بيبسي" أنها "كوكاكولا" فإنهم سيوافقنه.

وقال إيناسيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء قبل مواجهة العهد اللبناني: مرتضى منصور يريد رحيل شيكابالا لكنه يريد إيهام الجميع بأنني من طلب ذلك. حسناً أنا في المؤتمر الصحفي وأعلنها بأنني أريد بقاء شيكابالا في الفريق.

وزاد المدرب البرتغالي: المتواجدون حول مرتضى منصور يوافقونه بكل شيء، لو قال لهم أن زجاجة "بيبسي" هذه (وأشار إلى زجاجة أمامه) أنها "كوكاكولا" فإنهم سيوافقونه، تعلمون لماذا؟! لأنهم يخافون على وظائفهم، أما أنا لا أخاف.