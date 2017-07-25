الفيصلي يتغلب على نصر حسين داي ويقترب من التأهل

حقق فريق الفيصلي الأردني فوزه الثاني على التوالي في البطولة العربية للأندية وتغلب على نصر حسين داي الجزائري 1-صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة المقامة في مصر.



ويدين الفيصلي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه السنغالي دومينيك ميندي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 51.



ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط في الصدارة وتجمد رصيد نصر حسين داي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني بينما يبقى الأهلي والوحدة بلا رصيد من النقاط قبل مباراتهما معا في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.



وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب الفيصلي بحثا عن تسجيل هدف مبكر، ولكن الفريق الأردني لم ينجح في تهديد مرمى الحارس بو الصوف خير الدين بالشكل المناسب.



وحاول بهاء عبد الرحمن لاعب الفيصلي أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى ولكن الكرة وصلت سهلة في أحضان الحارس بو الصوف.



وهدأ إيقاع اللعب كثيرا بعد مرور أول ربع ساعة دون أن ينجح أي فريق في تهديد مرمى الأخر.



وسنحت فرصة خطيرة للفيصلي مع حلول الدقيقة 25 انتهت بتصويبة قوية من يوسف الرواشدة ولكن الحارس بوصواف خير الدين تصدى للكرة ببراعة.



ومرت أخر الربع ساعة الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وبعد مرور ست دقائق فقط من بداية الشوط الثاني تقدم الفيصلي بهدف عن طريق المهاجم السنغالي دومينيك ميندي بعدما تلقى تمريرة ماكرة داخل منطقة الجزاء من زميله البولندي لوكاس سيمون ليسدد كرة رائعة في شباك الحارس بو الصوف.



وكاد عدادى توفيق أن يرد بهدف لفريق نصر حسين داى في الدقيقة 61 ولكن تسديدته ذهبت في أحضان الحارس الأردني معتز ياسين.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب نصر حسين داي وسط تألق لافت من جانب الحارس معتز ياسين.



وكان لوكاس قريب جدا من تسجيل الهدف الثاني للفيصلي قبل عشر دقائق من النهاية ولكن تسديدته القوية مرت مباشرة بجوار المرمى.



وكثف الفريق الجزائري من محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح في تحقيق مبتغاه ليخرج الفيصلي فائزا بهدف دون رد.