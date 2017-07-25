خالد سعد: التركيز سيعيد إنجاز الفيصلي في نسخة 2007

اعتبر خالد سعد نجم الفيصلي الأردني السابق أن الروح المعنوية العالية التي ظهرت على لاعبي الفريق في مباراة الأهلي المصري كانت أساس الانتصار الهام الذي تحقق في افتتاح البطولة العربية للأندية.

وقال سعد لـ"العربية": يجب أن يتحلى اللاعبون بالتركيز في مباراة نصر حسين داي لضمان النقاط والوصول إلى المباراة نصف النهائي، وتكرار ما فعلناه في نسخة 2007 عندما بلغنا المباراة النهائية.

وكان سعد قد سجل أحد هدفي فريقه في مباراة الزمالك بإياب نصف نهائي نسخة 2-1 ليصل الفريق الأردني إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام وفاق سطيف الجزائري.