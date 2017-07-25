ناد جزائري يحمل اسم حاكم عثماني واكتشف أهم لاعب عربي

جاء قرار دمج أندية النجمة والمثالي والترجي تحت اسم النصر الرياضي لحسين داي عام 1947م في أحد مقاهي المدينة الواقعة شمال العاصمة الجزائر.

النادي تأسس بمباركة مائة وثمانين عضوا من مجالس إدارات هذه الأندية، وشهد العديد من التغييرات في اسمه قبل الاستقرار على نصر حسين داي في نهاية المطاف.

الداي حسين بن الحسن هو آخر الحكام العثمانيين للجزائر قبل الاحتلال الفرنسي عام 1830م.



وعلى الرغم من القاعدة الجماهيرية الكبيرة لنصر حسين داي، إلا أنه يملك بطولتين فقط على مستوى الفريق الاول حيث حقق الدوري عام سبعة وستين وكأس الجزائر بعدها بعامين.

الفريق بلونيه الأحمر والأصفر بدأ منه عدد من أهم اللاعبين الجزائريين، على رأسهم النجم رابح ماجر الذي يعد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة العربية، إضافة إلى بلال دزيري وعلي فرقاني ومحمود قندوز ورفيق حليش.