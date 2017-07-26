الأهلي القاهري يحقق فوزه الأول في "العربية"

نجح الأهلي المصري في تصحيح مساره بالبطولة العربية للأندية، والمقامة حالياً بمصر، بعد فوزه يوم الثلاثاء على الوحدة الإماراتي 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للمسابقة.

وسبق أن خسر الأهلي من الفيصلي الأردني بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية للبطولة العربية.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ثلاث نقاط متساوياً مع نصر حسين داي الجزائري في النقاط والأهداف، ويتصدر الفيصلي المجموعة بست نقاط، في حين يتذيل الوحدة الترتيب بلا نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه عمرو بركات من تسديدة رائعة في الدقيقة 33 سكنت شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني عزز الوافد الجديد بصفوف الأهلي إسلام محارب تقدم فريقه في الدقيقة 84 بعد تمريرة من حسام غالي أودعها محارب داخل الشباك.