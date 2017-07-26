الفتح الرباطي.. بطولة دورية واحدة خلال 71 عاماً

خرج الفتح الرباطي المغربي بشكل رسمي إلى النور قبل 71 عاماً، واليوم يعتبر واحداً من أعرق الأندية على مستوى القارة السمراء.



تأسس الفتح الرباطي في ثلاثينيات القرن الماضي لكن بشكل غير رسمي، عندما كانت المغرب تقع تحت الاحتلال الفرنسي، وفي الأربعينات الميلادية اختار الملك الراحل محمد الخامس اسم الفتح الرباطي، وهو من اختار له شعار التاج، ولا يشاركه في هذا الاستثناء إلا نادي الجيش الملكي.

وقبل 14 عاماً، تم دمج الفتح الرباطي والاتحاد، ليكون اسم النادي اتحاد الفتح الرباطي، ويحمل في رصيده 6 بطولات كأس عرش، وبطولة الاتحاد الأفريقي عام 2010، والعام الماضي حقق لقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه.