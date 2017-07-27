البدري يعود إلى تدريب الأهلي القاهري

أعلن الأهلي المصري أن مدربه حسام البدري سيقود الفريق خلال مواجهة نصر حسين داي الجزائري، في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية لكرة القدم غدا الجمعة.

وغاب البدري عن مواجهتي الفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي بسبب قضاء إجازة سريعة مع أسرته في كندا، وتولى أحمد أيوب القيادة الفنية للفريق خلال أول مباراتين.

وقال أيوب إن الفوز على الوحدة في الجولة الثانية منح الفريق حظوظا كبيرة للتأهل لقبل النهائي.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط بشكل مباشر إلى الدور قبل النهائي، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وأضاف أيوب في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الخميس: "مواجهة الفريق الجزائري ستكون صعبة، لأن المنافس لديه نفس الدوافع للتأهل لقبل النهائي. الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في كافة اللاعبين رغم منح 11 منهم راحة من المشاركة في أول جولتين".

وزاد: "سنعتمد على نفس مجموعة اللاعبين التي شاركت في مباراتي الفيصلي والوحدة، لكن من الوارد إجراء بعض التغييرات في التشكيل، وفقا لوجهة نظر الجهاز بقيادة البدري".

وأضاف: "اللاعبون يرغبون في المنافسة على اللقب بقوة، لذلك سيكون لديهم الدافع القوي لتحقيق الفوز غدا، وسيبذل الفريق قصارى جهده لتحقيق المطلوب منه والفوز دون النظر لما سيسفر عنه مشوار الفريق في البطولة".

ويتصدر الفيصلي المجموعة بست نقاط يليه الأهلي وحسين داي بثلاث نقاط لكل منهما بينما يأتي الوحدة في المركز الأخير بدون نقاط.