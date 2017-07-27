الزمالك ينهي علاقته بمدربه إيناسيو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، الخميس، فسخ عقد المدرب البرتغالي أوغوستو إيناسيو بعد فترة من التوتر والخلاف في النادي.

واستقر الأمر على منح المدير الفني راتب شهر ونصف بدلًا من ثلاثة أشهر وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان مجلس الإدارة عقد، الخميس، اجتماعا المدير الفني البرتغالي غداة الهزيمة أمام العهد اللبناني صفر-1 في البطولة العربية للأندية المقامة في مصر، للوصول إلى اتفاق ينهي الخلاف بين الطرفين بالتراضي بعد وصول الأمور بينهما إلى طريق مسدود.

وشهدت الجلسة حضور ممثل السفارة البرتغالية بالقاهرة بعد أن طلب إيناسيو حضوره برفقته إلى مقر النادي بعد اشتعال أزمة رحيله عن الزمالك خلال الساعات الأخيرة ودخوله في خلاف مع إدارة النادي.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على إنهاء العقد بالتراضي وحصول ايناسيو على نصف قيمة الشرط الجزائي البالغة قيمته ما يساوي راتب ثلاثة أشهر.

وكان الزمالك تعاقد مع البرتغالي مطلع ابريل بهدف تحسين نتائج الفريق المتعثر محليا وإفريقيا، لكنه لم ينجح كثيرا فأنهى الدوري المحلي في المركز الثالث، كما ودع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، وفقد الأمل في البطولة العربية بعد أن جمع نقطة واحدة من مباراتين.

وشهدت الأيام الأخيرة تراشقا بين إدارة الزمالك والمدير الفني البرتغالي الذي اتهم رئيس النادي مرتضى منصور بأنه السبب في رحيل اللاعبين، في حين اتهمه الأخير بـ"الكذب وضعف الشخصية".