الترجي يطير إلى نصف نهائي البطولة العربية

تأهل الترجي التونسي إلى قبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، عقب فوزه 2-صفر على المريخ السوداني بفضل ثنائية أنيس البدري ضمن المجموعة الثالثة اليوم الخميس.

وتصدر بطل الدوري التونسي المجموعة بست نقاط بفارق أربع نقاط عن الهلال السعودي وخمس عن كل من المريخ ونفط الوسط العراقي، وذلك قبل الجولة الأخيرة للمجموعة يوم الأحد المقبل.

ويتأهل متصدر المجموعة فقط بشكل مباشر إلى الدور قبل النهائي إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ووضع البدري فريقه في المقدمة بعد 21 دقيقة من البداية بضربة رأس فشل عصام الدين شميلة حارس المريخ في التصدي لها، رغم أنه لمسها قبل أن تسكن شباكه.

وتأثر الفريق السوداني بطرد بكري المدينة في الدقيقة 26 بعد حصوله على الإنذار الثاني لتدخله بدون كرة مع لاعب الوسط فوسيني كوليبالي القادم من ساحل العاج.

وعزز البدري النتيجة عندما تلقى تمريرة عرضية متقنة من زميله الدولي طه ياسين الخنيسي ليضع الكرة بسهولة في الشباك في الدقيقة 71.

ويختتم الترجي مشاركته في الدور الأول بلقاء الهلال بينما يلتقي المريخ مع نفط الوسط.