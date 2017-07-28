الفيصلي يواصل تفوقه ويتغلب على الوحدة الإماراتي

حقق الفيصلي الأردني انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، ليحافظ على الصدارة بفوزه 2-1 على الوحدة الإماراتي في القاهرة اليوم الجمعة.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 9 نقاط ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل لقبل النهائي كأول المجموعة بينما ودع الوحدة البطولة بثلاث هزائم وبدون نقاط.

ويلتقي الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري في وقت لاحق، لتحديد ثاني المجموعة الذي سيتأهل لقبل النهائي كأفضل فريق يحتل هذا المركز بين المجموعات الثلاث.

وضمن الترجي التونسي التأهل لقبل النهائي باحتلال صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط قبل مواجهة الهلال السعودي في الجولة الأخيرة بعد غد الأحد.

وأحرز المغربي مراد باتنة هدف التقدم للوحدة بضربة رأس في الدقيقة 41 عندما ارتقى لتمريرة عرضية من زميله سهيل المنصوري ليضع الكرة في شباك معتز ياسين حارس الفيصلي.

لكن البولندي أوكاش جيكيفيتش أدرك التعادل للفيصلي بضربة رأس قبل النهاية بربع ساعة.

وأهدر جيكيفيتش فرصة الفوز لفريقه عندما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها بكعبه ضعيفة نحو المرمى لكن تصدى لها سعيد المسماري حارس الوحدة قبل النهاية بتسع دقائق.

لكن الليبي أكرم الزوي سجل هدف الفوز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.