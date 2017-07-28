النصر والزمالك.. مواجهة الجريحين

يختتم الزمالك المصري، السبت، مبارياته في البطولة العربية للأندية، عندما يلتقي النصر السعودي على استاد الإسكندرية في لقاء الجريحين، وذلك بعدما فقدا الأمل بالتأهل عن المجموعة الثانية إلى الدور نصف النهائي.

كما يلتقي في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة ذاتها، الفتح الرباطي المغربي مع العهد اللبناني في مباراة ستحسم خلالها هوية بطل المجموعة، لأن الفريقين يملكان أربع نقاط مع أفضلية الأهداف لمصلحة الأول.

ويدخل الزمالك إلى المباراة وفي رصيده نقطة واحدة حصل عليها من التعادل مع الفتح الرباطي (2-2) في الجولة الأولى قبل أن يخسر أمام العهد اللبناني في مفاجأة مدوية (صفر-1)، ما تسبب بخروجه من المنافسة بعدما كان مرشحا لتصدر المجموعة.

أما النصر، فوضعه مشابه تماما بعد تلقيه في الجولة الماضية هزيمة قاسية جدا أمام الفتح الرباطي (صفر-4)، وهو يسعى إلى حفظ ماء الوجه وتجنب توديع البطولة بهزيمة ثانية على التوالي.

وفي المباراة الهامة الأخرى، يتنافس الفتح الرباطي والعهد على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر الى نصف النهائي الذي يبلغه بطل كل من المجموعات الثلاث وصاحب أفضل مركز ثان.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة جدا بعد انتصاريهما الملفتين في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يحافظ مدرب الفتح الرباطي وليد الركراكي على تشكيلته الثابتة بقيادة نجم الفريق وأحد أفضل لاعبي البطولة على الإطلاق محمد فوزي، فيما يراهن مدرب العهد موسى حجيج على تألق لاعبيه وأبرزهم محمد حيدر.