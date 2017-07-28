مرتضى منصور: مدرب عالمي سيتولى تدريب الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن قرار إقالة المدرب البرتغالي إيناسيو جاء عقب إقرار الأخير بأخطاء عدة ارتكبها سيعلنها خلال وقت لاحق.

وأعلن النادي المصري الخميس، فسخ عقد المدرب البرتغالي بعد فترة من التوتر والخلاف في النادي.

وقال رئيس النادي المصري في حديثه لبرنامج "البطولة العربية": "البطولة العربية عادت بعد انقطاع، والدول العربية اجتمعت على الفن والرياضة، وهذه البطولة حضرت فيها مفاجآت عدة، كأندية الفتح المغربي، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، كذلك خسارة النصر السعودي بنتيجة كبيرة".

وتابع بقوله: "الزمالك نادٍ عظيم وكبير مثل الأهلي الذي أتمنى له تحقيق لقب البطولة بعد خروج فريقي، ليس من السهل استفزازي ولكن لدي مشكلة مع بعض الإعلام الفاسد، أنا أرغب في الاستقرار إذا كان المدرب ناجحا".

وعن المدرب البرتغالي المقال إيناسيو زاد: "إيناسيو رجل محترم، والتعامل معه كان رائعا، وهو اعترف بالأخطاء التي ارتكبها، وسأعلن ذلك خلال وقت لاحق، فيما يعد بديله واحداً من أهم المدربين العالميين المعروفين".