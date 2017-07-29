الفتح الرباطي يتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

أصبح الفتح الرباطي المغربي آخر المتأهلين للدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم في مصر بتعادله 1-1 مع العهد اللبناني ضمن منافسات المجموعة الثانية يوم السبت.



ولحق الفتح بذلك في المربع الذهبي بالفيصلي الأردني والترجي التونسي والأهلي المصري وستسحب قرعة مفتوحة يوم الاثنين.



وتقدم سعد الخرصة بهدف للفتح الرباطي بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكنه ارتكب خطأ أسفر عن ركلة جزاء نفذها محمد حيدر بنجاح ليدرك التعادل للفريق اللبناني في الدقيقة 53.



واحتفظ الفتح بصدارة المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف عن العهد صاحب المركز الثاني الذي ودع المسابقة مع الزمالك المصري والنصر السعودي.



وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الثلاث بشكل مباشر إلى قبل النهائي إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني وهو الأهلي.