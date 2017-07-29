عمرو يقود الأهلي إلى نصف نهائي "العربية"

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم، بفوز صعب 2-1 على نصر حسين داي الجزائري في ختام مباريات المجموعة الأولى الجمعة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف الفيصلي الأردني المتصدر بتسع نقاط بالعلامة الكاملة بينما يأتي الفريق الجزائري في المركز الثالث بثلاث نقاط ويتذيل الوحدة الإماراتي المجموعة بدون نقاط.



ونجح البديل عمرو بركات في تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل المنطقة.



وتقدم بلعويدات عبد الهادي بهدف لحسين داي في الدقيقة 61 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل محمد الشناوي حارس الأهلي في التصدي لها رغم ضعفها وأدرك صالح جمعة التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 74.