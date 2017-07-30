الزمالك يواجه المصري في الثامن من أغسطس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الثامن من أغسطس موعدا لمواجهة الزمالك ضد المصري في نصف نهائي كأس مصر.



وقال الاتحاد المصري على صفحته على "فيسبوك" إن الزمالك سيواجه المصري باستاد برج العرب وفي حالة تعذر إقامة المباراة على هذا الملعب ستنتقل إلى استاد الاسكندرية.



وأضاف: الأهلي سيواجه سموحة في التاسع من أغسطس في برج العرب وفي حالة تأهله إلى نهائي بطولة الأندية العربية ستتأجل المباراة إلى اليوم التالي. مشيراً إلى أن المباراتين ستكونان بدون جمهور.