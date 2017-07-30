مدرب العهد: نظام البطولة ظلم فريقي

أكد موسى حجيج المدير الفني لفريق العهد اللبناني لكرة القدم أن نظام البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في مصر ظلم فريقه وتسبب في الخروج المبكر من الدور الأول.



وأطاح فارق الأهداف بالعهد من دور المجموعات للبطولة العربية بعد تعادله 1 - 1 يوم السبت، مع الفتح المغربي المتصدر بنفس عدد النقاط حيث تفوق الفريق المغربي على الفريق اللبناني بفارق ثلاثة أهداف.



وقال حجيج في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : العهد حصل على 5 نقاط وهو نفس رصيد فريق الفتح الرباطي المغربي المتصدر ولكننا ودعنا البطولة لأن فريق واحد فقط هو الذي يتأهل رغم أنني لم أخسر أي مباراة وقدمنا أداء جيدا أمام أفضل الأندية العربية.



وأضاف المدير الفني للعهد اللبناني أن منافسات البطولة جاءت قوية ولعب فريقه من أجل المنافسة ولكن النظام النهائي للتأهل تسبب في وداع الفريق اللبناني للبطولة من الدور الأول وهذا ظلم كبير من وجهة نظره.