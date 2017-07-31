الأهلي يواجه الفيصلي.. والترجي في اختبار الفتح

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم والتي سحبت يوم الإثنين الأهلي المصري صاحب الأرض في مواجهة الفيصلي الأردني والترجي التونسي في مواجهة الفتح الرباطي المغربي.



وسيلتقي الأهلي مع الفيصلي يوم الأربعاء في استاد برج العرب القريب من الإسكندرية وبحضور 25 ألف متفرج فيما تقام مباراة الترجي والفتح الرباطي في ملعب الإسكندرية يوم الخميس بحضور 10 آلاف متفرج.



وكان الأهلى بطل مصر التقى ضمن المجموعة الأولى مع الفيصلي وخسر أمامه بهدف دون رد.



وتأهل الفيصلي لقبل النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى بينما ضمن الاهلي الظهور في المربع الذهبي كأفضل فريق بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب القرعة: نحترم الفيصلي بشدة وجاهزون للمباراة المقبلة. قرار مشاركة اللاعبين الأساسيين الغائبين عن تشكيلة الفريق خلال البطولة في يد المدرب حسام البدري. أرحناهم في المقام الأول لمصلحة المنتخب المصري الذي سيخوض مباراة مهمة نهاية الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم.



وقال رمزي أبو السندس رئيس بعثة الفيصلي: القرعة ظالمة لنا. لأول مرة يلتقي فريق تصدر المجموعة مع وصيفه في قبل النهائي لكننا حضرنا للفوز باللقب وسنواجه الأهلي مثل أي فريق لأن كل المتأهلين لقبل النهائي مستوياتهم متقاربة.



وقال علي أرازن رئيس بعثة الفتح المغربي إن الترجي فريق قوي وكبير: لكن الفتح يملك امكانيات كبيرة تؤهله لمواجهة أي فريق ولم يبق هناك حسابات أخرى نظرا لأنها مباراة واحدة نلعبها لنفوز فقط.



وقال رياض بالنور مدير فريق الترجي : كل الأندية المتأهلة لقبل النهائي قوية كما أن مواجهة الفتح لا تقل قوة عن مواجهة أي فريق آخر. هدفنا اللقب وهو ما اتينا من أجله ونلعب بالفريق الأساسي رغم حالة الاجهاد التي ألمت باللاعبين من أجل ذلك.