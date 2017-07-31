حسين: أندية اعتبرت البطولة ودية.. و35 ألفاً في النهائي

أكد عامر حسين عضو اللجنة المنظمة للبطولة العربية المقامة حالياً في مصر أن 35 ألف مشجع سيحضرون المباراة النهائية للبطولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض الأندية تعاملت مع البطولة وكأنها ودية.

وقال حسين، ضيف برنامج "البطولة العربية": هناك مناقشات مع الأمن حول حضور عدد أكبر من الجماهير، وسيحضر 25 ألفاً مباراتي نصف النهائي، على أن يرتفع العدد إلى 35 ألفاً في المباراة النهائية. وزاد: كان هدفنا إقامة جميع المباريات في الإسكندرية لكن بسبب عدم وجود أماكن كافية لفرق المجموعات الثلاث، نقلنا مجموعة إلى القاهرة، وكنا قد حددنا سلفاً نصف النهائي والنهائي في الإسكندرية.

وحول رؤيته للبطولة بعد نهاية دور المجموعات، أجاب: بعض الأندية اعتبرت البطولة كأنها بطولة ودية، لكن ذلك انتهى عقب الجولة الأولى، وأرى أن الهلال استفاد من البطولة، وكذلك العهد اللبناني أحد المفاجآت فيها.