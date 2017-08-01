حسام البدري: هدفنا تحقيق لقب "العربية"

أكد حسام البدري، مدرب الأهلي المصري، أنه سيشرك لاعبيه الأساسيين أمام الفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم يوم الأربعاء، بعد أن أراح خمسة لاعبين خلال دور المجموعات.

وبدون الحارس شريف إكرامي والظهيرين أحمد فتحي والتونسي علي معلول ولاعب الوسط المدافع حسام عاشور وصانع اللعب عبد الله السعيد خسر الأهلي 1-صفر أمام الفيصلي في مباراته الافتتاحية لكنه نجح في التأهل للمربع الذهبي كأفضل فريق في المركز الثاني في المجموعات الثلاث بينما تصدر الفريق الأردني المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات.



وأسفرت قرعة الدور قبل النهائي عن مواجهة جديدة بين الأهلي والفيصلي في نصف النهائي، لكن بطل مصر سيستعين بلاعبيه الكبار هذه المرة بعد أن أراحهم البدري عقب نهاية الدوري المحلي استعدادا لنصف نهائي كأس مصر واستئناف مشوار دوري أبطال افريقيا.



وقال البدري في مؤتمر صحافي عقده بالإسكندرية الاثنين: "كل بطولة تشهد مرحلة مختلفة والتأهل لنصف النهائي مرحلة جديدة".



وأضاف البدري الذي يمكنه أيضا اشراك لاعب الوسط أحمد الشيخ العائد للأهلي بعد موسم قضاه معارا إلى مصر المقاصة: "حققنا المهم وتأهلنا رغم أننا كنا نفضل ألا يكون التأهل في المباراة الأخيرة وفي الوقت بدل الضائع".



وحقق الأهلي فوزا متأخرا 2-1 على نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويقتنص بطاقة التأهل للمربع الذهبي.



وأشاد البدري بمنافسه الأردني قائلا: "الفيصلي فريق كبير ونحترمه بشدة ونأمل في مواصلة المشوار بدليل اعتمادنا على العناصر الأساسية خلال مباراة الغد".



وتابع: "فكرنا بمنطقية قبل البطولة وقررنا إراحة اللاعبين الذين شاركوا أكثر من زملائهم في المباريات لأننا سنخوض قبل نهائي الكأس (المحلية) بعد البطولة العربية مباشرة وسنواجه الترجي في دور الثمانية بدوري أبطال افريقيا الشهر المقبل.



وزاد: "مباراة الفيصلي لها ظروفها الخاصة لأن الفائز سيتأهل للنهائي. قوام الفريق متوافق مع طموحات الجهاز الفني ومجلس الإدارة والجماهير لتحقيق اللقب. استفادة الفريق من مشاركة البدلاء في الدور الأول ستظهر فيما بعد".



وواصل: "اللاعبون الذين شاركوا في مباريات الدور الأول قدموا أداء متميزا وحققوا أهدافا كبيرة وندعمهم ونثق بهم. لكن يجب أن يكون تركيز الجميع على مباراة الغد".



ويلتقي الترجي مع الفتح الرباطي المغربي في المواجهة الثانية بالدور قبل النهائي بعد غد الخميس باستاد برج العرب في الاسكندرية الذي سيستضيف مواجهة الأهلي والفيصلي أيضا.