رئيس لجنة الحكام:هفوات تحكيمية لا تليق بالبطولة العربية

أكد وديع الجريء، رئيس لجنة الحكام في البطولة العربية، أن لجنته تتعامل بكل صرامة مع أخطاء الحكام في البطولة التي تستضيفها مصر، مشيراً في الوقت ذاته، إلى وجود هفوات تحكيمية لا تليق بالبطولة.

وقال الجريء في حديثه الخاص لـ"البطولة العربية": "أداء التحكيم متوسط جداً، يوجد هفوات متوسطة لا تليق بالبطولة العربية، وأخطاء الحكام واردة، لكننا نتعامل معها بكل حزم وصرامة".

وتابع: "بعض اتحادات اللعبة لم تقدم للبطولة الحكام الذين تم اختيارهم مسبقا، وهذا أمر شكل ضغطاً بعض الشيء، لكن الأمر المفرح هو أن الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي كانت جميعها تستحق ذلك".

وزاد رئيس لجنة الحكام في حديثه: "محاسبة الحكام للأخطاء التقديرية تتم بالنقاش، فيما الأخطاء الجسيمة فيتم خلالها استبعاد الحكم".