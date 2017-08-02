النصر الإماراتي يتعاقد مع مارسيلو سيرينو

‬‬أعلن النصر، المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، يوم الأربعاء، توصله لاتفاق لضم المهاجم البرازيلي مارسيلو سيرينو من أتليتيكو باراناينسي.

وقال النصر عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "أهلا بك مارسيلو في قلعة العميد"، مشيرا إلى أنه سينضم للفريق على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وهذه هي التجربة الأولى للمهاجم سيرينو (25 عاما) خارج البرازيل بعدما لعب لفريقي انترناسيونال وفلامنغو.

واختير سيرينو كأفضل لاعب صاعد في الدوري البرازيلي عام 2013، وكان أغلى لاعب في تاريخ فلامنغو عندما انتقل إليه في 2015 مقابل 16.5 مليون دولار كما ذكرت تقارير صحافية.

وخاض النصر، الذي أنهى الدوري في الموسم الماضي في المركز السادس، معسكرا خارجيا في سلوفينيا، ثم انتقل إلى المجر استعدادا للموسم الجديد.