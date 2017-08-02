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أخصائي نفسي: فراغ الشباب العربي سبب للتعصب

المصدر: القاهرة - نيرمين سامي
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أكد مؤمن جبر، الأخصائي النفسي، أن اكتئاب الجماهير ناتج عن تفاعلهم مع الحدث الرياضي بطريقة مبالغ فيها، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أضرار صحية تنتج عن عدم التفريغ النفسي بشكل صحي.

وقال جبر في حديثه الخاص لـ"البطولة العربية": "الانفعال الشديد مع الأحداث الكروية يفرز أمراضاً نفسية وأحياناً جسدية، ويجب التركيز على العلاج المعرفي السلوكي".

وتابع: "الانفعال والضغط النفسي يحدث أضراراً جسدية للمشجع، هنالك أضرار صحية ناتجة عن عدم التفريغ النفسي بشكل صحي، ويجب توعية المشجع وتعليمه كيفية أداء تمارين الاسترخاء، كذلك كيفية التعاطي مع الأحداث الكروية والتعامل معها".

كلمات دالّة

#البطولة العربية, #مصر, #رياضة

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