الجزيرة يبدأ حملة الدفاع عن اللقب أمام عجمان

سيبدأ الجزيرة رحلة الدفاع عن لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بمواجهة عجمان بعد سحب قرعة المسابقة يوم الخميس.

وسحبت قرعة الدوري في مقر الاتحاد الإماراتي في دبي، كما سحبت قرعة كأس المحترفين الإماراتية وتم تقسيم 12 فريقا على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة ستة فرق.



وسيلعب الفريق الجديد المسمى شباب الأهلي دبي، والذي تأسس في نهاية الموسم الماضي بدمج فريقي الشباب والأهلي، في الجولة الأولى مع حتا بينما سيخوض العين مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام الوصل.



كما سيلعب الوحدة مع دبا والشارقة مع النصر والإمارات مع الظفرة في الجولة الافتتاحية وتقام مباراة قمة مبكرة بين شباب الأهلي دبي والعين في الجولة الثالثة للدوري.



وستعلن لجنة دوري المحترفين مواعيد المباريات في وقت لاحق.



وأوقعت قرعة الكأس الجزيرة والعين في المجموعة الأولى إلى جانب الظفرة والنصر وحتا وعجمان بينما سيلعب شباب الأهلي دبي في المجموعة الثانية مع كل من الوحدة والشارقة والوصل والإمارات ودبا.



وسبق أن أعلنت اللجنة عن انطلاق الدوري في 16 سبتمبر المقبل على أن ينتهي في 29 أبريل.