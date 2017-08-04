الترجي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية

واصل الترجي التونسي مسيرته الناجحة في البطولة العربية للأندية المقامة حاليا بمصر، بعدما صعد للمباراة النهائية للمسابقة، عقب فوزه الثمين 2 - 1 بعد التمديد على الفتح الرباطي المغربي في الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الخميس بملعب الاسكندرية.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم الفتح بهدف مباغت حمل توقيع حمزة السمومي في الدقيقة 29، فيما تعادل خليل شمام للترجي في الدقيقة 47.

وحاول الترجي حسم الأمور قبل نهاية الوقت الأصلي، لاسيما بعدما اضطر الفتح للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مهدي بطاش في الدقيقة 67 ولكن دون جدوى، ليضطر الفريقان للعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة، مقسمة بالتساوي على شوطين.

وفي الشوط الثالث، أضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 97 من ركلة جزاء، تسبب فيها محمد فوزير لاعب الفريق المغربي، الذي نال على إثرها البطاقة الحمراء، ليلعب الفتح بتسعة لاعبين خلال الوقت المتبقي للقاء، قبل أن يعاني الترجي من النقص العددي أيضا عقب طرد الخنيسي في الدقيقة 97.

ضرب الترجي، الفائز باللقب عامي 1993 و2009، موعدا في المباراة النهائية مع الفيصلي الأردني، الذي تغلب على الأهلي المصري 2 - 1 في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى أمس الأربعاء.