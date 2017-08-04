حسام حسن: موقعة الزمالك صعبة على فريقي

يرفض حسام حسن، مدرب المصري البورسعيدي، الاستهانة بالزمالك رغم الأزمة التي يمر بها فريقه السابق، وذلك قبل مواجهتهما في نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل.



وودع الزمالك دوري أبطال افريقيا من دور المجموعات في الشهر الماضي، وخرج من نفس الدور في البطولة العربية للأندية على أرضه في نفس الشهر بعدما أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث.



وأسفرت النتائج السيئة للزمالك عن رحيل المدرب البرتغالي أوغوستو ايناسيو بعد نحو أربعة أشهر فقط من تولي المهمة لتنتقل القيادة مؤقتا إلى طارق يحيى.



وقال حسن مهاجم ومدرب الزمالك سابقا لموقع المصري البورسعيدي على الانترنت يوم الجمعة: "المباراة صعبة جدا أمام فريق قوي وخطير وسيلعب بروح قتالية" إذ تمثل الكأس المحلية فرصته الأخيرة لإنهاء الموسم بلقب كبير.



وأضاف: "نعاني من غيابات للإصابة مثل السيد عبد العال وأحمد جمعة إضافة إلى اللاعبين المنضمين حديثا للفريق لكن المصري بمن حضر ونتمسك بطموحنا في الفوز بكأس مصر".



وحفز سمير حلبية رئيس النادي المصري لاعبيه بمكافأة قيمتها 25 ألف جنيه (حوالي 1400 دولار) في حال الفوز على الزمالك.