نقل نهائي البطولة العربية إلى ستاد الإسكندرية

قالت اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية لكرة القدم، إن المباراة النهائية ستقام في ستاد الإسكندرية بدلا من ستاد الجيش ببرج العرب، كما كان مقررا.



وسيتنافس الترجي التونسي والفيصلي الأردني على اللقب يوم الأحد.



وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أنها تقدمت بطلب نقل المباراة إلى ستاد الإسكندرية للجهات المعنية ووافقت السلطات الأمنية على ذلك.



وصعد الترجي للنهائي بعد فوزه على الفتح الرباطي المغربي بينما انتصر الفيصلي على الأهلي بطل مصر.