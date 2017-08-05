الفيصلي الأردني أمام فرصة تاريخية في نهائي "العربية"

يبحث الترجي التونسي عن لقبه الثالث عربياً والفيصلي الأردني عن الأول عندما يلتقيان يوم الأحد في الإسكندرية في نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر منذ 22 يوليو.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة حصول الفائز على مليونين ونصف المليون دولار، مقابل 600 ألف دولار للوصيف.

ويبحث الفريقان عن كتابة تاريخ جديد عربيا، خاصة الفيصلي الذي فاجأ الجميع بمستواه بعدما نجح في إقصاء الأهلي المصري المرشح للقب من الدور نصف النهائي، وسبق له الفوز كذلك على بطل مصر في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى، في الوقت الذي يبحث الترجي التونسي عن اللقب العربي الثالث له والأول في النسخة الجديدة بعدما حقق اللقب عامي 1993 و2009.

ويقدم الفيصلي أفضل مستوياته بقيادة المدرب المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش الذي يعد من أفضل مدربي البطولة بعد فوز فريقه في 4 مباريات متتالية على الأهلي 1-صفر ونصر حسين داي الجزائري 1-صفر والوحدة الإماراتي 2-1 وتصدره للمجموعة ثم عاد ليلتقي الأهلي في نصف النهائي فجدد فوزه عليه 2-1.

وتبدو صفوف الفيصلي مكتملة باستثناء مهاجمه بلال قويدر الذي يغيب بسبب الإصابة ويتوقع أن يحافظ المدير الفني نيبوشا على تشكيلة الفريق، بحيث سيتواجد معتز ياسين وإبراهيم الزواهرة وياسر الرواشدة وعدي زهران وابراهيم دلدوم وبهاء عبد الرحمن والسنغالي دومينيك وخليل بني عطية ويوسف الرواشدة والبولندي لوكاس والليبي أكرم الزوي.

وأكد نيبوشا جاهزية فريقه لتحقيق الفوز الخامس على التوالي في البطولة وتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي الأردني وعلى الجانب الآخر، يبحث الترجي عن اللقب الأغلى "ماليا" في تاريخه بجانب رفع معنويات لاعبيه قبل المواجهتين المرتقبين أمام الأهلي في دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل.

وحقق الترجي العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزه على نفط الوسط العراقي 1-صفر والمريخ السوداني 2-صفر والهلال السعودي 3-2 في المجموعة الثانية، ثم فاز في الدور نصف النهائي على الفتح الرباطي المغربي 2-1.

ويتطلع المدير الفني للترجي فوزي البنزرتي إلى الدفع بتشكيلة قادرة على تقديم الأداء المطلوب، حيث كان انتقد أداء فريقه في المباراة السابقة أمام الفتح الرباطي.

يعول الترجي على تشكيلة قوامها معز بن شريفية في حراسة المرمى وشمس الذوادي وعلي المشاني وخليل شمام ومنتصر الطالبي وفوسيني كوليبالي وفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي وأنيس بدري وسعد بقير وسيغيب عن الفريق مهاجمه الدولي الاساسي طه ياسين الخنيسي لطرده امام الفتح.