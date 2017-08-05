مدرب الفيصلي الأردني: لن نخسر النهائي الثالث

قال نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفيصلي الأردني إن فريقه لن يهدر فرصة الفوز بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم مرة أخرى بعد تأهله لثالث نهائي عربي في تاريخه.



وبلغ الفيصلي النهائي بعد فوزه 2-1 على الأهلي المصري يوم الأربعاء الماضي وسيواجه الترجي التونسي يوم الأحد في الاسكندرية.



وقال يوفوفيتش في مؤتمر صحفي: درسنا مباراة الترجي أمام الفتح الرباطي المغربي (في الدور قبل النهائي) جيدا ونحن جاهزون للمباراة النهائية ولن نضيع فرصة التتويج باللقب بعد التأهل لثالث نهائي.



وفاز الترجي بطل تونس 2-1 على الفتح الرباطي في قبل النهائي بعد وقت إضافي بعدما انتهى الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 يوم الخميس.



وسبق للفيصلي التأهل لنهائي البطولة العربية في 2007، تحت المسمى القديم دوري أبطال العرب، لكنه خسر أمام وفاق سطيف الجزائري كما سقط أمام أولمبيك خريبكة المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الكأس في 1996.



وأضاف المدرب القادم من الجبل الأسود: سعيد بالوصول للمباراة النهائية وأشكر كل من شارك في البطولة لأنه قام بدوره علي أكمل وجه. فرص الفريقين متساوية لكن الفيصلي جاهز فنيا وبدينا للفوز باللقب. لن يقدر أحد على إيقاف طموح اللاعبين بالتتويج باللقب.