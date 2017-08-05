معين الشعباني: الترجي لا يخشى إلا الغرور

أكد معين الشعباني مساعد مدرب الترجي التونسي أن تأهل فريقه والفيصلي الأردني إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم جاء عن جدارة مضيفا أن غياب المهاجم الدولي طه ياسين الخنيسي بسبب الإيقاف سيؤثر على فريقه.



ويلتقي الفريقان الأحد في الاسكندرية على لقب البطولة العربية بعد فوزهما في أربع مباريات متتالية خلال الدور الأول وقبل النهائي.



وقال الشعباني في مؤتمر صحفي يوم السبت: الترجي والفيصلي هما الوحيدان اللذان حققا علامة النجاح الكاملة في الدور الأول وفازا في قبل النهائي أيضا أي لم يفقدا أي نقطة خلال أربع مباريات، نحن نحترم قدرات الفيصلي ونعرف جيدا نقاط قوته وضعفه. غياب الخنيسي سيؤثر بالطبع على قوتنا الهجومية لأنه يلعب بروح عالية ومهاجم كبير لكن نملك البديل القادر على تعويض غياب.



وطُرد الخنيسي في فوز الترجي 2-1 على الفتح الرباطي المغربي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي.



وأضاف الشعباني مساعد المدرب المخضرم فوزي البنزرتي: إذا كان هناك شيء يجب أن نخشاه فهو أنفسنا وعدم تسلل الغرور إلى اللاعبين بسبب ما يقال إن فرصنا أكبر من الفيصلي.



ولفت الفيصلي الأنظار بتصدره المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات، بما في ذلك الفوز 1-صفر على الأهلي المصري في مباراته الأولى، قبل أن يكرر فوزه على بطل مصر بنتيجة 2-1 في الدور قبل النهائي ليحجز مكانه في المباراة النهائية.