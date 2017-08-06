الاتحاد المصري يبدأ تشكيل رابطة الأندية المحترفة

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً لأندية القسم الأول (الدوري الممتاز أ) بشأن تشكيل رابطة الأندية المحترفة طبقاً للمادة (62) من لائحة النظام الأساسي والتي تنص على تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة سنوياً.



وجاء في الخطاب شروط تشكيل الرابطة وأولها وجود خمسة أعضاء بالانتخاب، ترشحهم الأندية من غير أعضاء مجالس إداراتها على أن تنطبق عليهم نفس شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد الواردة بالمادة (30) بجانب عدد عضوين يرشحهما اتحاد الكرة .



وتطبيقاً للائحة وحرصاً من الاتحاد على أن تقوم الرابطة بدورها، قرر مجلس إدارة الاتحاد بأن يكون آخر موعد لتقديم الأندية لأسماء مرشحيها الخميس 17 أغسطس 2017 ويكون أخر موعد لإعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط الأحد 20 أغسطس 2017.



كما تقرر أن يكون آخر موعد لإرسال الأندية لأسماء مندوبيها لحضور الجمعية العمومية للرابطة، يوم الخميس 24 أغسطس الجاري.



وتجرى انتخابات الرابطة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد 27 أغسطس الحالي.



