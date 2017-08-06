مجدي عبدالغني: مصر تسعى إلى استضافة البطولة العربية مجدداً

أكد مجدي عبدالغني عضو اللجنة المنظمة للبطولة العربية التي تختم يوم الأحد في الإسكندرية، رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم التقدم باستضافة البطولة في نسختها المقبلة، معتبراً أن البطولة نجحت في كافة الجوانب.

وقال عبدالغني، عضو الاتحاد المصري كذلك، لبرنامج "البطولة العربية": نجاح البطولة أغرى الاتحاد المصري باستضافة النسخة القادمة إذا لم تتقدم دولة أخرى بطلب استضافة البطولة، ونحن في اللجنة المنظمة نعتبرها ناجحة فنياً وتنظيمياً.

وزاد: حققنا العديد من المكاسب، وأهمها تجمع الشباب العربي في مصر، ومتأكد من أن نجاح النسخة الحالية ستدفع الأندية التي لم تشارك في هذه النسخة إلى المشاركة في البطولة مستقبلاً.

وحول السلبيات، أجاب: الحضور الجماهير أكبر نقطة سلبية لأن أرقام الجماهير لم تكن مثلما كنا نتمنى، لكن متأكد بأننا سنتلافى ذلك في النسخ المقبلة.