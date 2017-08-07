حكم نهائي "العربية": رفضت إلغاء المباراة بدافع وطني

قال الحكم المصري إبراهيم نور الدين، إنه رفض بدافع وطني إلغاء المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم، رغم تجاوز لاعبي وبعض أفراد بعثة الفيصلي ضده خلال وعقب المباراة التي خسرها الفريق الأردني 3-2 أمام الترجي التونسي، الأحد.

وأحرز شمس الدين الذوادي هدفا مثيرا للجدل في الوقت الإضافي، ليقود الترجي للفوز ويتوج الفريق التونسي باللقب في الإسكندرية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وفي الدقيقة 11 من الوقت الإضافي الأول سجل الذوادي هدفا اعترض عليه الفيصلي بداعي وجود تسلل.

وقبل الهدف مباشرة سقط إبراهيم دلدوم لاعب الفيصلي أرضا بعد كرة مشتركة في لقطة اعترض عليها الفريق الأردني أيضا.

وتسببت هذه الأحداث في توقف المباراة نحو خمس دقائق حيث نزل رجال الأمن لحماية نور الدين الذي قال لمحطة أون سبورت التلفزيونية: "كان من السهل إلغاء المباراة بسبب ما حدث من تجاوزات من لاعبي الفيصلي وبعض أعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق، واقتحام بعض الجماهير أرضية الملعب لكني فضلت الاستمرار".

وتابع: "تحاملت على نفسي حتى تخرج المباراة لبر الأمان وتنتهي البطولة على خير ما يرام وبشكل تنظيمي جيد مثلما بدأت في بلدي مصر. بعد هدف الترجي الثالث اقتحم عدد كبير من الجماهير أرضية الملعب ولو حدث وألغيت المباراة لزاد الأمر توترا".

واشتعلت المدرجات غضبا بعد المباراة، وحطم مشجعون مقاعد ستاد الإسكندرية، وأظهرت لقطات تلفزيونية تعرض نور الدين لاعتداء آخر أثناء مغادرته الملعب.

وأضاف الحكم الدولي المصري: "غير مسموح لي التحدث في أمور فنية لكن لاعب الفيصلي الذي كان على أرض الملعب أثناء تسجيل هدف الفوز (دلدوم) لم يصب بأذى، بدليل أنه قام مسرعا عقب اهتزاز شباك فريقه".