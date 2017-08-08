إبراهيم نور الدين: أثق بالاتحاد العربي.. وحقي لن يضيع

أكد ابراهيم نور الدين الحكم الدولي المصري ثقته في مسؤولي الاتحاد العربي لكرة القدم والعقوبات التي سيتم فرضها على فريق الفيصلي الأردني رداً على ما حدث من جانب لاعبيه وجهازه الفني خلال وعقب مباراة الترجي التونسي.

وتعرض الحكم للضرب من جانب فريق الفيصلي الأردني خلال مباراة الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية 2017 والتي توج بها الأخير بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

وشدد نور الدين خلال تصريحاته للصحفيين الثلاثاء على أن حقه لن يضيع، موضحاً أنه حرص على عدم إلغاء المباراة حتى تخرج البطولة بشكل جيد، وفي أفضل صورة مشرفة لمصر والعالم العربي، وذلك عقب جلسة عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مع نور الدين لمناقشة أحداث المباراة.



وحرص هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وبقية الأعضاء على تأكيد دعمهم الكامل لمسيرة الحكم الدولي، خاصة وأنه سيدير مباراة إفريقية هامة خلال الأيام المقبلة.