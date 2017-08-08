العدوان: الحكم تسبب بأحداث الشغب وسلب الفيصلي اللقب

اعتبر بكر العدوان، نائب رئيس الفيصلي، حكم نهائي البطولة العربية للأندية، المتسبب الأول والأخير في الأحداث التي شهدتها المواجهة النهائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأخير سلب ناديه الأردني لقب البطولة.

وقال العدوان في حديثه لنشرة أخبار الرياضة على شاشة "العربية": "بيان اتحاد الكرة الأردني بيان وسطي، يذهب إلى تخفيف الأمور، ونحن جميعنا كاتحاد أردني وإدارة نادي الفيصلي نرفض تلك الأحداث تماما".

وتابع نائب رئيس النادي الأردني: "حكم المباراة المصري كان بطل تلك الأفعال، وهنالك أسباب عديدة لما حدث".

واختتم العدوان حديثه: "سنعقد اجتماعا يوم غد الثلاثاء، وأكرر القول بأن الشخص المتسبب أولا وأخيرا لكل ما حدث هو الحكم، وهو من سلب الفيصلي لقب البطولة وحرمه من التتويج بها".