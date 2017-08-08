قضاة الملاعب.. يتعرضون للمطاردة ويتلقون اللكمات

عرفت الملاعب العربية العديد من حالات التعدي على الحكام، على غرار ما حدث من لاعبي الفيصلي الأردني تجاه إبراهيم نور الدين حكم مباراتهم أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية.

ومن أبرز الأحداث هي حادثة تعدي لاعبي وإداريّ نادي وادي دجلة المصري على حكم مباراتهم أمام بيتروجيت قبل موسمين، والملاكمة بين إداري خيطان وحكم مباراة فريقه أمام خيطان في كأس ولي العهد.

وتذكر الملاعب اللبنانية مطاردة لاعبي أحد أندية الدرجة الثانية للحكم، حتى تدخل الأمن لحماية قاضي الملعب، أما في السعودية فلكمة جمال فرحان للحكم البلجيكي في مباراة السعودية والكويت ببطولة العالم العسكرية عام 1982.

وعالمياً، توفي الحكم الهولندي ريتشارد نيوفنهويزن بعدما تعرض إلى إعتداء في مباراة ضمن دوري الشباب في بلاده، وكذلك كان مصير المكسيكي فيكتور تريخو الذي طرد لاعباً فتلقى لكمة مميتة.