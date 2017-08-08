هل يخوض غالي مباراته الأخيرة قبل الانتقال للنصر؟

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري، تأجيل مناقشة عرض النصر السعودي للحصول على خدمات القائد حسام غالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لموقع النادي القاهري: "اتفقت مع غالي على تأجيل مناقشة العرض لحين الانتهاء من مباراة سموحة يوم الأربعاء في قبل نهائي كأس مصر". وأضاف قائد الأهلي السابق: "سنعقد جلسة لمناقشة العرض واتخاذ القرار المناسب للأهلي واللاعب".



وسبق لغالي اللعب في صفوف النصر خلال موسم 2009-2010 قبل أن يعود للأهلي، ومن ثم خاض تجربة قصيرة مع ليرس البلجيكي وعاد إلى ناديه السابق المصري مرة أخرى. كما خاض غالي تجارب أوروبية سابقة أيضا، حيث مثل فينوورد الهولندي وتوتنهام هوتسبير وديربي كاونتي الإنجليزيين.