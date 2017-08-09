المصري البورسعيدي يقصي الزمالك من كأس مصر

فجر المصري البورسعيدي مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بالزمالك يوم الثلاثاء من الدور قبل النهائي لكأس مصر بعدما تغلب عليه 2 - صفر على ملعب الجيش المصري في برج العرب .



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم إضاعة كلا الجانبين للعديد من الفرص التهديفية السهلة .



وشهد الشوط الثاني إثارة بالغة بين الفريقين واستطاع المصري التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 86 حولها عبد الله جمعة بنجاح إلى هدف، وأطلق بعدها عبد الله بيكا رصاصة الرحمة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع مسجلا الهدف الثاني للفريق البورسعيدي .



وينتظر المصري الفائز من لقاء الأهلي وسموحة يوم الاربعاء لملاقاته في المباراة النهائية .