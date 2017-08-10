الأهلي يكتسح سموحة ويطير إلى نهائي "الكأس"

لحق الأهلي بالمصري إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم بفوزه الكبير على سموحة برباعية نظيفة، الأربعاء، على ملعب الجيش في برج العرب في دور الأربعة.

وسجل الأهداف النيجيري جونيور اجاي (37) ووليد سليمان (40، 55) وصالح جمعة (66).

وكان المصري جرد الزمالك من لقبه بفوزه عليه 2-صفر الثلاثاء.

كانت البداية هجومية للأهلي وسط حذر دفاعي من لاعبي سموحة، وهدد أحمد حمودي مرمى الحارس محمد أبو جبل مبكرا بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

استمر المد الهجومي للأهلي وكاد اجاي يسجل من تمريرة متقنة لحمودي لكن تسديدته مرت قريبة من القائم الأيمن.

ومرر حمودي كرة إلى اجاي الذي ترجمها الى هدف (37)، ثم عزز الأهلي تقدمه أثر تمريرة لعبد الله السعيد تابعها وليد سليمان قوية في المرمى (40).

وكانت سيطرة الأهلي مطلقة أيضا على مجريات الشوط الثاني، وأضاف هدفا ثاثلا عبر سليمان الذي سد كرة بين قدمي الحارس محمد أبو جبل (55).

ولم تفلح تغييرات المدير الفني سموحة التشيكي فرانز شتراكا في تغيير الأوضاع، فيما أضاف الأهلي هدفا رابعا عبر صالح جمعة أثر كرة من البديل مؤمن زكريا فسددها ايضا بين قدمي الحارس مجددا (66).

وحرم الحارس شريف إكرامي سموحة من تسجيل هدف الشرف بتصديه لرأسية المهاجم أحمد رؤوف.